Zu viert in einem Zelt: Wer Abenteuer in der freien Natur mag, für den ist Camping genau das Richtige. In Sachsen-Anhalt gibt es zahlreiche Campingplätze, die als besonders familienfreundlich gelten.

Magdeburg/Halle (Saale). - Die Osterferien in Sachsen-Anhalt (7. bis 19. April 2025) rücken näher, aber auch ein sonniges Wochenende lädt zu einer Auszeit für die ganze Familie ein. Beste Voraussetzungen für einen Camping-Ausflug. Doch wo in Sachsen-Anhalt ist Camping besonders familienfreundlich?

Hier gibt es eine Übersicht über die schönsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt für Familien:

Camping mit Kindern im Erlebnispark Plötzky

Der Erlebnispark Plötzky im Salzlandkreis bietet eine familiäre und kinderfreundliche Atmosphäre. Ob auf einem der 190 Komfort-Campingstellplätze oder in einem der 43 Ferienhäuser und Apartments – hier findet jeder die passende Unterkunft. Moderne Sanitäranlagen, die auch privat anmietbar sind, eine gut ausgestattete Campingküche und ein Waschcenter sorgen für zusätzlichen Komfort. Der Erlebnispark Plötzky wächst seit 30 Jahren stetig weiter.

Die idyllische Umgebung rund um Plötzky mit 26 Steinbruchseen lädt zum Erkunden und Schwimmen ein, während der nahegelegene Steinhafen Pretzien unter anderem einen Bootsverleih bietet. Vielfältige Freizeitangebote wie Bowling, Bastelstuben oder Yoga, sowie ein Restaurant und ein Hofladen lassen keine Langweilige übrig. Dank der Nähe zu Magdeburg eignet sich der Park zudem ideal für Tagesausflüge in die Stadt.

Die Inhaber Wolfgang (rechts) und Stephan Schulle sind stets und ständig dabei, den Erlebnispark Plötzky weiter auszubauen. Mal mit einem Abenteuerspielplatz, mal mit einer Rutsche im Indoorbereich. Foto: Stefan Demps

Adresse: Erlebnispark Plötzky GmbH & Co. KG, Campingplatz Kleiner Waldsee, 39217 Schönebeck OT Plötzky

Camping mit Hund, Kind und Kegel am Geiseltalsee

Das Geiseltalsee-Camp in Mücheln im Saalekreis vereint Natur, Abenteuer und Komfort. Ob im Zelt, im Wohnmobil oder in besonderen Unterkünften wie Camping-Fässern und Family-Woodlodges – hier findet jeder seinen idealen Rückzugsort.

Der Geiseltalsee lädt zu Aktivitäten wie Segeln, Schwimmen, Angeln und Wandern ein. Auch Tauchen ist möglich. Ein Abenteuerspielplatz für die Kinder mit verschiedenen Ebenen, Kletterwänden und Rutschen lädt zum Toben ein. Die Strandbar mit Beachclub und ein Brötchenservice sorgen außerdem für den perfekten Urlaub. Camping mit Hund ist kein Problem.

Der Geiseltalsee ist eine riesige Erholungslandschaft. Foto: IMAGO / Steffen Schellhorn

Adresse: Geiseltalsee Camp UG, Strandallee 1, 06249 Mücheln

Glamping und Vier-Sterne-Campingplatz im Unterharz

Der Ferienpark Birnbaumteich liegt idyllisch im Unterharz nahe Harzgerode. Gäste können hier aus einer Vielzahl an Unterkünften wählen: Von gemütlichen Ferienhäusern für zwei bis sechs Personen über komfortable Mietwohnwagen für zwei bis vier Personen bis hin zum besonderen BigloCamp - eine Art Bungalow - für bis zu vier Personen.

Der weitläufige Campingplatz bietet 130 Stellplätze, alle mit Elektroanschluss, sowie moderne Sanitäranlagen und eine Wohnmobilstation. Der See ist für sein klares Wasser bekannt.

Für abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten ist ebenfalls gesorgt: Ein Badeteich, Angelmöglichkeiten, ein Kinderspielplatz mit Trampolin, Volleyballfelder, Tischtennisplatten, ein Fitnessraum und eine entspannende Sauna lassen keine Wünsche offen. In der Hauptsaison sorgen zudem regelmäßige Veranstaltungen für Unterhaltung.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher vom 24. bis 28. April - das Yoga-Retreat, für pure Erholung inmitten der Natur.

Der Ferienpark Birnbaumteich liegt idyllisch im Unterharz. Foto: IMAGO / imagebroker

Adresse: Ferienpark Birnbaumteich GmbH, Am Birnbaumteich 1, 06493 Neudorf im Harz

Family-Camp Kellerwiehl an der Elbe in Tangerhütte

Am 1. April beginnt die neue Saison im Family-Camp Kellerwiehl in Tangerhütte im Landkreis Stendal. Der kinder- und familienfreundliche Campingplatz liegt idyllisch zwischen der Elbe und dem dazugehörigen Radwanderweg und bietet vielfältige Übernachtungsmöglichkeiten: Neben Zelt- und Campingwagenstellplätzen stehen auch Blockhäuser, Ferienwohnungen und private Badezimmer zur Verfügung.

Für Besucher gibt es zahlreiche Freizeitangebote: Angeln, Radfahren, Wandern zu einem Wasserfall, sowie regelmäßig stattfindende Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene. Der große Spielplatz mit Seilbahn, Karussell, Tischtennisplatte und Fußballfeld sorgt ebenso für viel Spaß.

Besonders spannend wird es an Ostern: Gäste können sich auf eine Forellen-Räucherei, kreatives Eierfärben und einen ausgiebigen Osterbrunch freuen.

In Kellerwiehl wird es an Ostern kreativ. Foto: IMAGO / imagebroker

Adresse: Family-Camp-Kellerwiehl, Kellerwiehl 1, 39517 Tangerhütte

Camping am See: Erholungspark Mondsee in Hohenmölsen

Der Campingplatz im Erholungspark Mondsee in Hohenmölsen bietet Stellplätze für allerlei Übernachtungsmöglichkeiten. Mit insgesamt sechs Teilbereichen, findet jede Familie seinen perfekten Ort. Neben Waschmaschinen, Trockner und Sanitäranlagen hat jeder Besucher kostenlosen Eintritt ins Strandbad.

Des Weiteren bietet der Campingplatz viele Aktivitäten im und am Wasser: Unter anderem Aqua-Fitness, Schnorcheln, Tauchen, Stand-Up-Paddling, aber auch Angeln, Grillen, Basteln und verschiedene Ballsportarten. Für den Hunger gibt es sowohl Imbissbuden und Grillplätze als auch eine Grillhütte. Und sogar ein "Pommat“ versorgt die Besucher rund um die Uhr mit Pommes aus dem Automaten.

Adresse: Strandbad und Campingplatz Erholungspark Mondsee, Sonnenweg 1, 06679 Hohenmölsen

Kleine Campingplätze: Seebad Edderitz

Im Seebad Edderitz im gleichnamigen Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt können Familien mit Blick auf den See auf einem kleinen Campingplatz nächtigen. Das dazugehörige Strandbad begeistert mit ausgezeichneter Wasserqualität sowie einem Sand- und Grasstrand.

Sport- und Naturbegeisterte kommen hier auf ihre Kosten: Ob Beachvolleyball, -fußball oder eine Erkundungstour über den Barfußpfad und den Rundwanderweg – für jeden ist etwas dabei. Auch Skaten, Fahrradfahren und Joggen sind hier beliebte Aktivitäten.

In der Nähe gibt es zudem weitere Sehenswürdigkeiten zum Entdecken, darunter ein Rosengarten, ein geologischer Steingarten und ein Abenteuerspielplatz. Das Strandcafé sorgt für Verpflegung.

Der See in Edderitz begeistert mit Sand- und Grasstrand. Foto: Ariane Keller

Adresse: Am Flutgraben 1, 06388 Südliches Anhalt OT Edderitz

Camping mit kleinen Kindern in Halberstadt

Der Campingplatz am See ist einer der schönsten Campingplätze im Harz und liegt in Halberstadt. Er liegt 50 Meter vom Halberstädter See entfernt, der für sein klares Wasser, seinen Sandstrand und seine vielfältigen Sport- und Spielmöglichkeiten bekannt ist.

Seit 1994 ist der Campingplatz ein familiengeführtes Unternehmen, das besonderen Wert auf die Kinderfreundlichkeit des Campingplatzes legt: So gibt es zum Beispiel einen Nichtschwimmerbereich im See.

Ab 2025 sind Hunde aufgrund wiederholter Verstöße von Hundebesitzern gegen die Regeln nicht mehr auf dem Campingplatz erlaubt.

Der Halberstädter See ist für sein klares Wasser und den Sandstrand bekannt. Foto: Gordon Böhme

Adresse: Camping am See, Warmholzberg 70, 38820 Halberstadt

Campingplatz mit Bungalow in Bad Bibra

Das Camping- und Freizeitzentrum Schaepmann in Bad Bibra ist ein Campingplatz in der schönen Saale-Unstrut-Region. Er bietet verschiedene Campingmöglichkeiten, darunter Stellplätze für Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile sowie eine Vielzahl von Bungalows für 2 bis 6 Personen.

Der Campingplatz befindet sich direkt neben dem Schwimmbad, sodass dem Planschen und Spielen im kühlen Nass nichts im Wege steht.

Direkt neben dem Campingplatz befindet sich das Schwimmbad. Foto: Gordon Böhme

Adresse: Am Schwimmbad, 06647 Bad Bibra