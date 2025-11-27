weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Zahlen der Krankenkasse AOK: Cannabis-Konsum in Sachsen-Anhalt: Kiffer-Kranke auf Rekordhoch

Nach einer aktuellen Studie des Wissenschaftlichen Institutes der AOK Sachsen-Anhalt hat sich die Zahl der psychisch Kranken nach Cannabis-Konsum in den letzten zehn Jahren verdoppelt.

Von Matthias Fricke und Saskia Fischer 27.11.2025, 15:23
Cannabis-Konsum gefährdet nach Ansicht von Ärzten besonders junge Menschen.
Cannabis-Konsum gefährdet nach Ansicht von Ärzten besonders junge Menschen. Foto: Hannes P Albert/dpa

Magdeburg - 7.000 Cannabis-Konsumenten sind demnach im vergangenen Jahr unter anderem wegen „Psychischer- und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide“ stationär und ambulant behandelt worden. Vor zehn Jahren waren es noch 3.600.