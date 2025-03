Seit einem Jahr dürfen Erwachsene legal Cannabis anbauen. In Sachsen-Anhalt gibt es die ersten Anbauvereine – zum Beispiel in Magdeburg. Die Volksstimme hat einen Verein besucht.

Mit Video: Cannabis-Club gewährt Einblicke in Plantage in Magdeburg

Magdeburg - Manchmal fühlt sich das, was sie machen, immer noch illegal an, sagt Christian Urbach. Der 35-Jährige steht vor einer unscheinbaren Lagerhalle in Magdeburg. Doch was Urbach mit seinen Mitstreitern dort macht, ist seit vergangenem Jahr erlaubt. Hier baut erstmals in Magdeburg ein Verein Cannabis an.