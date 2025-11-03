weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Landtagswahl im September 2026: CDU-Fraktionsvorsitzender Sachsen-Anhalt: „Eine Minderheitsregierung darf kein Tabu sein“

Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen-Anhalt, Guido Heuer, hält eine Minderheitsregierung – also eine Regierung ohne parlamentarische Mehrheit – nach der Landtagswahl am 6. September 2026 für vorstellbar.

Von Michael Bock 03.11.2025, 17:42
Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen-Anhalt, Guido Heuer. Foto: Ronny Hartmann/dpa

Magdeburg - „Eine Minderheitsregierung darf kein Tabu sein“, sagte er am Montag der Volksstimme. Ein solches Modell „wäre natürlich keine Wunschkonstellation“.