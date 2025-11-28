Sachsen-Anhalts CDU hat am Samstag bei einem Landesparteitag in Magdeburg den Landesvorsitzenden Sven Schulze im Amt bestätigt.

Magdeburg - Der 46-Jährige erhielt 179 Ja-Stimmen. 25 votierten gegen ihn, es gab zwei Enthaltungen.

In seiner Rede hatte Schulze zuvor Optimismus verbreitet. „Ich bin überzeugt, dass wir am 6. September 2026 um 18 Uhr diese Wahl gewonen haben“, sagte er in seiner Rede. „Als geschlossene Mannschaft sind wir unschlagbar.“

Selbstkritisch betonte er: „Wir müssen wieder präsenter werden im vorpolitischen Raum.“ Die Union müsse den Menschen zuhören und Lösungen präsentieren.

Mit Blick auf die nächsten Monaten sagte er: „Wir werden nicht mit Kompromissen in den Wahlkampf gehen, sondern mit CDU pur.“ Und: „Wir werden jedem zeigen, dass diejenigen, die uns abgeschrieben haben, zu früh abgeschrieben haben.“

In Umfragen liegt die CDU momentan deutlich hinter der AfD.

Zugleich betonte Schulze: „Wir brauchen auch Rückenwind aus Berlin.“ Er kritisierte, dass sich dort auf offener Bühne gestritten werde. Die Performance in Berlin müsse verbessert werden.

CDU-Generalsekretär bezeichnet die AfD als Gurkentruppe

CDU-Generalsekretär Mario Karschunke sagte mit Blick auf die AfD: „Diese Gurkentruppe ist inhaltsleer.“ Sachsen-Anhalt dürfe nicht zum „Experimentierfeld irgendwelcher rechter Ideologen“ werden.

„Wir sind die Problemlöser, nicht die Problembären“, erklärte der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller und ergänzte mit Blick auf die Landtagswahl: „Wir werden Tag für Tag kämpfen, bis zum letzten Blutstropfen.“