Zum Schutz der Patienten vor Corona gilt in manchen Kliniken in Sachsen-Anhalt wieder Maskenpflicht.

Magdeburg/DUR/dpa – Die steigenden Corona-Zahlen zwingen Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt zum Handeln: In einigen Kliniken gibt es wieder eine verschärfte Maskenpflicht oder zumindest eine Empfehlung zum Tragen einer Schutzmaske. Einige Krankenhäuser passen zudem ihre Besuchszeiten an. Wo es Änderungen gibt.

Corona-Schutz: Klinikum Magdeburg führt Maskenpflicht ein

Ab sofort müssen etwa Besucher des Klinikums Magdeburg wieder im gesamten Haus einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen, wie das Klinikum auf Anfrage mitteilte. Im Universitätsklinikum Magdeburg wird das Tragen eines Schutzes oder einer FFP2-Maske dringend empfohlen.

Die Empfehlung solle fortgeführt werden, solange die hohe Rate an Atemwegsinfektionen in der Bevölkerung besteht, hieß es.

Video: Eine Straßenumfrage in Halle zeigte, dass viele die Situation entspannt sehen. Einige haben vom Thema Corona aber auch einfach genug. (Kamera: Alexander Pförtsch, Schnitt: Anna Lena Giesert)

Maskenpflicht für Besucher am Städtischen Klinikum Dessau

Auch am Städtischen Klinikum Dessau müssen Besucher ab dem 23. November wieder Masken tragen, wenn sie Patientenkontakt haben. Gleiches gilt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Besucherinnen und Besucher können MNS-Masken zu den üblichen Besuchszeiten kostenlos im Foyer am Empfang erhalten.

„Mit den Regelungen reagieren wir auf die Zunahme der COVID-19-Infektionen – auch in unserem Haus. Wir sehen die Maskenpflicht als Grundlage, um die Gesundheit aller im Klinikum und im MVZ zu gewährleisten“, so Dr. med. Joachim Zagrodnick, Ärztlicher Direktor des Städtischen Klinikums Dessau.

Corona: Harzklinikum schränkt Öffnungszeiten für Besucher ein

Bereits in der vergangenen Woche hat auch das Harzklinikum mit Standorten in Quedlinburg, Wernigerode und Blankenburg Schutzmaßnahmen erlassen. In allen Patientenzimmern und Wartebereichen des Klinikums ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Besucher verpflichtend.

Zudem wurden neue Besuchszeiten festgelegt: Montag bis Freitag sind Besuche nur in der Zeit von 15 bis 18 Uhr möglich, am Wochenende und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten sind Besuche nur in vorheriger Absprache mit den jeweiligen Stationen möglich.