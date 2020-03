Mehrere Veranstalter sagen wegen des Corona-Virus Messen und Auftritte ab. In Magdeburg prüft man bei Großveranstaltungen.

Magdeburg/Halle l Angesichts bundesweit steigender Zahlen von Corona-Infizierten haben Veranstalter Konzerte und Messen abgesagt oder verschoben. So verlegt der MDR die Produktion der Sendung „Schlagerlovestory.2020“ mit Moderator und Sänger Florian Silbereisen auf den 6. Juni. Die Sendung mit mehr als 5000 Besuchern sollte am 14. März in Halle aufgezeichnet werden. Auch die Hannover-Messe wurde verschoben. Die Industrieschau soll jetzt statt vom 20. bis 24. April vom 13. bis 17. Juli stattfinden. Mit jährlich rund 600 Aussstellern und 200.000 Besuchern gilt sie als eine der größten Messen der Branche weltweit.

Bereits abgesagt wurde die Internationale Tourismus-Börse (ITB) in Berlin. Sie sollte am Mittwoch starten. Auch die Leipziger Buchmesse fällt aus. Sie sollte vom 12. bis zum 15. März stattfinden. Viele Veranstaltungen im Norden Sachsen-Anhalts finden dagegen wie gepant statt.

Geringes Risiko im Stadion

So sieht der Veranstalter der Konzerte von Schlagersänger Roland Kaiser am 14. und 15. März in der Magdeburger Getec-Arena keinen Anlass, diese zu verschieben. Die Semmel Concerts Entertainment GmbH beruft sich auf die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts Berlin. Die Einrichtung beurteilt die Gefahr für die Bevölkerung durch Corona nach wie vor als gering bis mäßig, hieß es. Stattfinden soll auch das Konzert der Rockband Annenmaykantereit am Freitag in der Getec-Arena. Magdeburgs Gesundheitsamts-Leiter Eike Hennig sagte unabhängig davon: „Sämtliche Großveranstaltungen in der Landeshauptstadt werden auf die Notwendigkeit einer Absage geprüft.“ Bei Fußballspielen an freier Luft beispielsweise gebe es weniger Anlass, über eine Absage nachzudenken, als bei Kongressen von Pflegepersonal in geschlossenen Räumen. Am 24./25. April ist in der Stadt etwa ein Pflegesymposium geplant.