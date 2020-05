Die Kassenzahnärztliche Vereinigung und die Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt haben „mit großer Enttäuschung" auf die Schutzverordnung des Bundesgesundheitsministeriums reagiert. Symbolfoto: Markus Scholz/dpa

Magdeburg l Die Kassenzahnärztliche Vereinigung und die Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt haben „mit großer Enttäuschung" auf die Schutzverordnung des Bundesgesundheitsministeriums reagiert. Diese sehe statt eines Rettungsschirmes nur noch kurzfristige Liquiditätshilfen für Zahnarztpraxen vor, die vollständig zurückgezahlt werden müssten, heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Erklärung. Hohe monatliche Fixkosten, immense Einnahmeausfälle und horrende Preise für Schutzausrüstung – die Corona-Pandemie habe viele Zahnarztpraxen in Sachsen-Anhalt in existenzielle Not gebracht, heißt es weiter. Die Zahnärzte und ihre Teams hätten mit großem persönlichen Einsatz von Beginn an und trotz der Angst vor möglichen Infektionen die zahnärztliche Versorgung im Land aufrechterhalten und ein Netz von Schwerpunktpraxen für Corona-Infizierte aufgebaut. In vielen Praxen seien infolge der Pandemie die Patientenzahlen zwischenzeitlich jedoch um die Hälfte und mehr zurückgegangen. „Die Verordnung des Bundesministeriums empfinden wir als Schlag ins Gesicht", sagte Dr. Carsten Hünecke, Präsident der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt und Zahnarzt aus Magdeburg. Man habe den Eindruck, dass die Leistungen der Zahnärzte und ihrer Mitarbeiter in dieser Krise nicht als systemrelevant angesehen würden. „Wir haben berechtigte Sorge, dass es nun zu einer deutlichen Verschlechterung der flächendeckenden zahnärztlichen Versorgung in Sachsen-Anhalt kommt, wobei vor allem Praxen in ländlichen Regionen gefährdet sind", warnte Dr. Jochen Schmidt, Zahnarzt aus Dessau und Vorstandsvorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt. Bereits jede vierte der 1266 Vertragszahnarztpraxen im Land sehe sich perspektivisch von Insolvenz bedroht, wie eine aktuelle Umfrage der Körperschaften ergeben habe.

