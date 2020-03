Die St. Mechthild Grundschule in der Nachtweide wird wegen eines Corona-Falls geschlossen. Archivfoto: Stefan Harter

In Sachsen-Anhalt werden erste Schulen aufgrund des Coronavirus geschlossen. Betroffen ist auch eine Schule in Magdeburg.

Magdeburg/Halle l Aufgrund des Coronavirus werden in Sachsen-Anhalt die ersten Schulen geschlossen. In Magdeburg ist bereits eine Grundschule geschlossen. Betroffen ist die St. Mechthild Grundschule im Stadtteil Neue Neustadt. Wie die Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte, sei dort ein "Covid-19"-Fall aufgetreten.

Laut Amtsarzt Dr. Eike Hennig werde man nun schrittweise mit der Schulschließung beginnen. Dies gelte erstmal für 14 Tage ab Freitag. "Wir bitten um Verständnis für diese Anordnung."

Die Stadt Halle ordnete am Donnerstag an, dass ab Freitag alle Schulen und Kitas sowie die Universität in der Saalestadt geschlossen werden.