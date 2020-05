In Sachsen-Anhalt sollen mehr Menschen auf das Coronavirus getestet werden.

Magdeburg (dpa) l Im Zuge der Corona-Lockerungen will Sachsen-Anhalt deutlich mehr Menschen systematisch auf den Erreger Sars-CoV-2 testen. Das kündigte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Donnerstag im Magdeburger Landtag an. Demnach ist unter anderem geplant, alle Menschen mit Atemwegserkrankungen auch auf das Coronavirus zu testen. Zudem sollen vor allem Seniorinnen und Senioren sowie Kinder in den Fokus rücken. Geplant seien wöchentliche Stichproben in Pflegeheimen sowie Corona-Tests bei Schuleingangs- und Vorsorgeuntersuchungen für Kinder.

Konsequentes Testen und Nachverfolgen von Infektionsketten gilt als wichtigste Strategie, um die Ausbreitung einer Pandemie einzudämmen.