Antje Kibelka lebt heute in Berlin. Jahrzehntelang wusste sie nichts über ihre Großmutter, die 1941 in der Tötungsanstalt Bernburg von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Die Nachfahrin begann, die schmerzvolle Vergangenheit von Lina Frieda Kögel aufzuarbeiten.

Das große Schweigen: Großmutter in der Tötungsanstalt Bernburg ermordet – Enkelin sucht Antworten

Berlin. - Ein Bote klingelt an einer Wohnung in Berlin-Zehlendorf. Ein zehnjähriger Junge öffnet die Tür und nimmt eine Urne entgegen – zusammen mit der Nachricht, dass seine Mutter gestorben ist. Anschließend verlangt der Bote 40 Reichsmark für die Überbringung.