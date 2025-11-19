Edda Bieberle mischt in ihrer Altersklasse die Radsportwelt auf - sie ist Deutschlands größte Nachwuchshoffnung. Ihr Wunsch: Teilnahme an der Frauen-Tour-de-France.

Edda Bieberle im gelben Rennanzug bei der Bahnsichtung des Bundes Dutscher Radfahrer im April 2025 in Frankfurt/O.

Osterweddingen - Edda Bieberle schwingt sich in Klein Wanzleben (Börde) auf den Sattel ihres Profirades. Und das an fünf, sechs Tagen die Woche jeweils bis zu drei Stunden. Hinzu kommen Krafttraining, Stabilitätsübungen und Laufen. Dann fährt die 15-Jährige Richtung Osterweddingen, dem Sitz des Radsportvereins, der zugleich Landesleistungsstützpunkt für Rennsport Straße/Bahn im Bereich Talentförderung ist.