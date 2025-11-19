Sachsen-Anhalt ist kein einfaches Pflaster für die Grünen. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Heiko Knopf sagt im Volksstimme-Interview, wie die Partei das ändern will.

Heiko Knopf, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünene, kämpft darum, dass seine Partei im Osten wieder erfolgreicher wird.

Magdeburg - Der Grünen-Vizechef Heiko Knopf spricht über Erwartungen in Ostdeutschland, Konflikte rund um Energie und Mobilität sowie die politischen Herausforderungen im kommenden Jahr. Im Gespräch erläutert Knopf die Bedeutung regionaler Unterschiede, die Debatten zu Windkraft und Einwanderung und die Ziele der Grünen in Sachsen-Anhalt.