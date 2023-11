Landwirt Jonas Schulze Niehoff experimentiert in der Börde mit Hülsenfrüchten und exotischen Körnern. Das ist auch eine Antwort auf den Klimawandel. Kann ihm langfristig der Weg aus der Nische gelingen?

Jonas Schulze Niehoff begutachtet seine Kichererbsen-Pflanzen, die in der Hohen Börde wachsen.

Wanzleben. - Der Blick von Jonas Schulze Niehoff geht Richtung Himmel. Kreist da nicht ein Flugzeug über den Feldern der niederen Börde? Erst mal schnell die Flug-Radar-App auf dem Handy checken, sagt sich der Landwirt. Die gibt zunächst keine nähere Auskunft über den Flieger, der tatsächlich am stahlblauen Himmel zu sehen ist. Also widmet sich der 41-Jährige wieder mit ganzer Aufmerksamkeit der Weizen-Aussaat. Die Episode ist dabei exemplarisch für den gebürtigen Westfalen: Er schaut gerne über den Tellerrand hinaus und hat ein sensibles Gespür für das, was um ihn herum vorgeht.