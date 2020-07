Sozialministerin Grimm-Benne hat den Rechtsstreit gegen Ameos verloren. Die Bewohner eines Pflegeheims in Magdeburg sind in Quarantäne.

Ministerin verliert gegen Ameos

Magdeburg l Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne hat den Rechtsstreit gegen Ameos verloren. Der Krankenhausbetreiber fordert nun indirekt ihren Rücktritt.

Magdeburger Auffahrt gesperrt

Die Sanierung der Autobahn 2 bei Magdeburg liegt im Zeitplan. Als nächstes soll damit begonnen werden, Schotter auf die Richtungsfahrbahn Hannover aufzubringen. In etwa vier Wochen soll dann die neue Betonfahrbahn aufgebracht werden und die Auffahrt Hannover an der Anschlussstelle Magdeburg-Zentrum wird für etwa eine Woche gesperrt.

Pflegeheim in Quarantäne

Die Testergebnisse der Bewohner und Mitarbeiter eines Magdeburger Pflegeheimes sind negativ, wie die Stadtverwaltung am 24. Juli 2020 mitteilt. Das vom Gesundheitsamt angeordnete Besuchsverbot bleibt bis zum Ablauf einer 14-tägigen Quarantäne bestehen.

West-Nil-Virus in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt ist in diesem Jahr wieder das West-Nil-Virus aufgetreten. Die ersten beiden Fälle sind bei einer Alpendohle aus Halle und einem Uhu in Bernburg festgestellt worden.