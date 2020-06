Da läuft doch glatt ein Nandu durch Magdeburg und in Schönebeck verteilt ein aufgebrachter Anwohner Knöllchen.

Herrenloser Nandu unterwegs

In Magdeburg läuft seit etwa zwei Wochen ein Nandu herum. Wem das aus Südamerika stammende Tier gehört ist bisher unklar. Die Feuerwehr unternahm schon mehrere Fangversuche, welche bisher allerdings erfolglos blieben.

Privatknöllchen in Schönebeck

In Schönebeck klemmte ein aufgebrachter Anwohner ein selbst geschriebenes Knöllchen hinter den Scheibenwischer einer Frau. Auf dem Zettel stand: "Hinweis! Hier sind keine Parkplätze für asylsuchende Dauerparker. Sie blockieren ständig über mehrere Tage Parkraum, der nicht zu Ihrem unmittelbaren Wohnumfeld gehört." Bei dem Parkplatz handelt es sich aber um öffentlichen Parkraum, weshalb die Frau auch weiterhin dort parken kann. Solange auf den "Knöllchen" keine Bußgelder angedroht werden, seien die Zettel an den Windschutzscheiben keine Straftat.

Neue Corona-Fälle

Von Freitag- bis Montagvormittag seien in Sachsen-Anhalt vier neue Corona-Infizierte hinzugekommen, zwei im Burgenlandkreis und je einer in Halle und Magdeburg, teilte das Sozialministerium in Magdeburg mit. Dennoch steige die Zahl der Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt nur leicht.

Spur zu Christian B. lange nicht beachtet

Der Tatverdächtige im Fall der verschwundenen Maddie, könnte auch mit dem Verschwinden von Inga G. in Zusammenhang stehen. Die Anwältin von Ingas Mutter, Petra Küllmei, erhebt jetzt schwere Vorwürfe gegen die Stendaler Polizei. Die Informationen zu den möglichen Zusammenhängen seien bereits länger bekannt. Die Spur sei allerdings kurze Zeit später geschlossen und lange ausgeblendet worden.

Randale in Mueseumsbahn

Der Fuhrpark des Vereins der Magdeburger Eisenbahnfreunde steht auf den Gleisen der alten Hafenbahn im Wissenschaftshafen. Das Areal ist daher für jeden frei zugänglich, wodurch es immer wieder zu Vandalismus kommt. Im vergangenen Februar wurden zahlreiche Scheiben eingeschlagen, Klapptische abgetreten und es wurde versucht, die Sitze anzuzünden. Der Verein kann die Kosten für die Reparaturen nicht allein aufbringen und startete daher gemeinsam mit der Stadtsparkasse Magdeburg ein Crowdfunding, um Spenden zu sammeln.