In der Corona-Krise liegt der Fokus auch auf den Pflegeeinrichtungen in Sachsen-Anhalt. Wie werden Mitarbeiter dort eigentlich bezahlt?

Die beliebtesten Kindernamen

Emil und Hanna - das sind die beliebtesten Babynamen derzeit in Sachsen-Anhalt. Dahinter folgten bei den Mädchen die Namen Mia und Emma, bei den Jungen Ben und Paul. Das geht aus einer Statistik hervor, die die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden veröffentlicht hat.

Polizei ermittelt nach Brand

Nach dem Brand eines Fachwerkhauses in Blankenburg im Harz dauern die Ermittlungen an. Ursprünglich sollte die Suche nach der Brandursache am Montag beginnen, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Dach sei durch das Feuer jedoch stark in Mitleidenschaft gezogen worden und vermutlich einsturzgefährdet. Ob ein Brandursachenermittler am Dienstag in das Gebäude könne, sei noch unklar. Bei dem Feuer am Sonntagmorgen kam eine 54 Jahre alte Frau ums Leben.

Schlecht bezahlter Job

Durch die Corona-Krise ist auch der Beruf des Altenpflegers stärker in den Fokus gerückt. Denn Mitarbeiter in der Altenpflege haben nicht nur einen anstregenden Job, sondern auch eine große Verantwortung - vor allem in Zeiten von Corona. Denn ältere Menschen gehören zur Corona-Risikogruppe. Aber was verdienen Altenpfleger in Sachsen-Anhalt eigentlich? Weniger als anderswo zumindest.

Übrigens: Etliche der Pflegeeinrichtungen in Sachsen-Anhalt können aktuell nicht von den neuen Besuchsregeln profitieren, weil sie unter Quarantäne stehen.

Geld für den Herzensverein

Für die Fußballvereine in der 3. Liga ist die Corona-Krise längst auch zum finanziellen Belastungstest geworden. Die aktive Fanszene des 1. FC Magdeburg und der Fanrat haben nun mit einer besonderen Spendenaktion rund 180.000 Euro gesammelt.