Auch wenn die Corona-Krise in Sachsen-Anhalt noch viele Menschen sehr belastet - es gibt auch gute Nachrichten in der aktuellen Situation.

Kinder dürfen wieder toben

Endlich eine gute Nachricht für Familien in Magdeburg: Ab Freitag öffnen in Magdeburg wieder die kommunalen Spiel- und Bolzplätze. Es geht um 128 Plätze in der Landeshauptstadt. Die Plätze sind von 6 bis 20 Uhr geöffnet. In dieser Zeit sollen unter anderem Streetworker bei den großen Plätzen vor Ort sein. Sie wollen Eltern und Kinder Hinweise zu Hygieneregeln geben.

Überraschende Corona-Zahl

Hat die Corona-Pandemie zu einer höheren Sterblichkeit in Sachsen-Anhalt geführt? Die Antwort ist für viele sicherlich eine Überraschung: nein. Im Gegenteil. In Sachsen-Anhalt sind trotz der Corona-Pandemie wöchentlich weniger Menschen in den ersten 14 Kalenderwochen 2020 gestorben als im vergleichbaren Zeitraum der vergangenen vier Jahre. Das geht aus den Zahlen zu Sterbefällen hervor, die das Statistische Landesamt am Mittwoch veröffentlichte.

Schwerer Unfall auf der A2

Auf der A2 bei Lostau hat sich am Mittwoch ein schwerer Unfall ereignet. Ein Kleintransporte krachte gegen 11 Uhr in einem Stau-Ende auf einen Lkw. Einer der beiden Fahrer musste aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Hilfe für die Kunst

Viele Küntsler sind natürlich auch von der Corona-Krise betroffen: Sie dürfen nicht mehr vor Publikum auftreten. Magdeburg will deshalb freiberufliche Kulturschaffende, Künstler sowie künstlerisch arbeitende Produktionsstätten mit eigenem Spielbetrieb mit einer finanziellen Soforthilfe unterstützen. Für Personen sind einmalig 1000 Euro und für Produktionsstätten 3000 Euro je Einrichtung möglich. Insgesamt stehen 150.000 Euro zur Verfügung, erklärte Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD).