Drei Schwerverletzte bei Autounfall in der Altmark

Beetzendorf-Diesdorf - Bei einem Autounfall im Altmarkkreis Salzwedel sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden. Auf einer Bundesstraße in der Nähe von Salzwedel seien zwei Autos frontal zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Alle drei Beteiligten im Alter zwischen 64 und 74 Jahren wurden durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Bundesstraße wurde für drei Stunden voll gesperrt.