Eine Ex-Magdeburgerin, die bei zwei Arbeitgeberin Gelder in Millionenhöhe in die eigene Tasche gesteckt hat, zieht vor den Bundesgerichtshof.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Exbuchhalterin, die von der Wirtschaftskammer am Landgericht Magdeburg Ende Februar wegen gewerbsmäßiger Untreue in 519 und Steuerhinterziehung in fünf Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt wurde, ist in Revision gegangen, um überprüfen zu lassen, ob es während des Prozesses Rechtsfehler gegeben hat. Sollte sie die Revision nicht zurücknehmen, muss der Bundesgerichtshof über den Revisionsantrag entscheiden.