Bauernchef aus Sachsen-Anhalt warnt: „Leere Regale sind möglich“

Volksstimme: Herr Feuerborn, die EU und das Bundeslandwirtschaftsministerium haben erst kürzlich 180 Millionen Euro für die Landwirte lockergemacht, um die Folgen des Ukraine-Krieges abzufedern. Trotzdem regt sich Kritik an dem Hilfspaket. Was gibt es denn trotzdem zu meckern?

Olaf Feuerborn: Auf den ersten Blick ist das natürlich eine hohe Summe. Andererseits ist die Auszahlung auf 15.000 Euro pro Betrieb gedeckelt. Das ist für einen Landwirt viel Geld, für einen anderen wiederum nicht. Aber eigentlich kritisieren wir etwas anderes.

Worum geht es Ihnen?

Wir sind der Meinung, dass die berufsständischen Vertreter nicht genug bei der Planung der Beihilfen einbezogen worden sind. Dadurch ist eine gewisse Schieflage bei den berechtigten Betrieben entstanden. Zum Beispiel sind viele Viehzuchtbetriebe ausgeschlossen, weil sie nicht über Anbauflächen verfügen, sondern sich auf Tierhaltung spezialisiert haben. Diese Landwirte sind von der aktuellen Krise eigentlich schwerer betroffen, weil ihr Risiko nicht so breit gestreut ist. Sie können die Mehrkosten nicht mit dem Verkauf anderer Produkte kompensieren. Das ist vor allem in Sachsen-Anhalt ein Problem, weil wir sehr viele dieser spezialisierten Betriebe haben.

Diese Unternehmen können doch die sogenannten Kleinbeihilfen beantragen, um ebenfalls bis zu 15.000 Euro zu erhalten.

Wir sind da skeptisch, wie gut das in Praxis funktionieren wird, weil es ein Antragsverfahren ist. Außerdem ist in dem Kleinbeihilfeprogramm zu wenig berücksichtigt, dass die Betriebsarten und -größen sehr unterschiedlich sind.

Energiekrise: schwere Zeiten für Tierhaltung

Haben Sie bereits von Betrieben gehört, die deshalb aufgegeben haben?

Zwei große Schweinemastbetriebe haben ihre Produktion im Laufe des Jahres eingestellt. Für die Tierhaltung im Land zeichnen sich insgesamt schwere Zeiten ab. Und dieser Zweig ist bereits nicht so stark vertreten in unserem Bundesland.

Können das Hilfspaket und die Kleinbeihilfe trotzdem Ihre Sorgen als Präsident des Bauernverbandes lindern?

Nun ja, die Zeiten werden nicht einfacher. Im Gegenteil. Die Preise für Diesel und Strom machen uns sehr zu schaffen. Besonders die Lagerung der Ernte verschlingt viel höhere Summen als in der Vergangenheit, weil sie gekühlt werden muss. Und da reden wir davon, dass zum Beispiel bei den Kartoffeln gut 50 Prozent der Ernte zunächst gelagert werden. Da fragen sich natürlich viele: Lohnt sich das noch?

Können Sie das in Zahlen fassen?

In meinem Falle hat die Kühlung der Kartoffeln in der Vergangenheit 1500 Euro pro Monat gekostet. Ab Januar könnten das locker 3000 bis 4000 Euro werden. Es wird also mehr als doppelt so viel sein. Entscheidend ist, ob die Verkaufserlöse die höheren Preise für die Produktion noch abdecken.

Energiekrise: Statt Kartoffeln bauen Landwirte Weizen und Mais an

Was wären die Konsequenzen, wenn das nicht mehr der Fall ist?

Wenn man das aus einer bundesweiten Perspektive betrachtet, muss man die Frage stellen: Ist die Versorgungssicherheit noch gewährleistet? Der ein oder andere Landwirt wird drüber nachdenken, auf eine weniger energieintensive Anbauweise umzustellen, etwa auf eine Getreidefruchtfolge. Ich denke da vor allem an jene, die Gemüsekulturen anbauen wie Möhren und Sellerie. Aber auch Frischgemüsekulturen, die das ganze Jahr geerntet werden. Ich habe meine Kartoffelanbaufläche von 90 Hektar auf 40 Hektar reduziert. Stattdessen baue ich Weizen, Mais und Sonnenblumen auf diesen Feldern an.

Wie wahrscheinlich ist es, dass sich dieser Wandel vollzieht?

Das ist bereits sehr konkret und keine Spekulation mehr. Die Preisentwicklung verstärkt einen Strukturwandel, der sich ansonsten langsamer vollzogen hätte. Das hat damit zu tun, dass der Lebensmitteleinzelhandel nicht zwingend in der Region kauft, sondern auf billigere Alternativen ausweicht. Wenn der Landwirt hier vor Ort merkt, dass seine Produkte nicht mehr abgenommen werden, dann hört er auf, sie produzieren. Das ist Marktwirtschaft. Was in Deutschland nicht produziert wird, muss natürlich aus dem Ausland geholt werden. Angesichts der Probleme, die auch in der Logistikbranche auftreten, sind leere Regale alles andere als unrealistisch.

An welcher Stelle muss aus Ihrer Sicht gegengesteuert werden?

Die Bundesregierung ist dazu aufgefordert, die Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft in den Energiepreisdeckel einzubeziehen. Wir sind systemrelevant. Deshalb müssen die Energiepreise so gedeckelt werden, dass die Produktionskosten für die Landwirte noch erträglich sind und wir am Markt mithalten können. Das ist entscheidend.

Ist diese Botschaft bei der Politik schon angekommen?

Ganz klar: Nein. Die Reaktionen sind immer noch eher verhalten. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Landwirtschaft an diesem Punkt in Vergessenheit gerät. Es wird berechtigterweise viel über die chemische Industrie gesprochen. Dass wir als Versorgungsträger genauso systemrelevant sind, ist leider nicht in aller Munde. Dabei müssen wir höllisch aufpassen, dass wir hier die Produktion aufrechterhalten können.

Was wären die Konsequenzen, wenn nicht gegengesteuert wird?

Wie bereits gesagt: Ob die Versorgungssicherheit aufrechterhalten werden kann, ist alles andere als sicher.