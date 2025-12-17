Ein 29 Jahre alter Haldensleber soll versucht haben, seine Mutter zu erwürgen. Kommt er in eine geschlossene Psychiatrie oder ins Gefängnis?

Dem Beschuldigten Richard G. (2. v. r.) werden von einem Mitarbeiter des Maßregelvollzugs Uchtspringe im Gerichtssaal die Handfesseln abgenommen. (2. v. l.) sein Anwalt Thomas Breiter.

Magdeburg/Haldensleben - Es ist der19. Juni 2025 gegen 8 Uhr. Richard G., der vor 25 Jahren mit seinen Eltern aus dem sibirischen Omsk nach Deutschland gekommen ist, klopft an die Schlafzimmertür seiner Eltern. Die Tür ist wie immer von innen verschlossen. Aus Angst vor dem 29 Jahre alten psychisch Kranken. G. hat einen Plan: Er will seine Mutter umbringen. Er hält einen Zettel in der Hand, in der es darum geht, dass ihm ein Betreuer zur Seite gestellt wird. „Ich muss dort anrufen und brauche dein Handy“, ruft er durch die Tür.