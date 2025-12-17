Nichteinhaltung von Hilfsfristen, teure Leerfahrten, hoher Personalbedarf - Sachsen-Anhalts Landtag berät über ein neues Rettungsdienstgesetz. In Nordrhein-Westfalen sollen Bürger bei Inanspruchnahme des Rettungswagens derweil 267 Euro zuzahlen.

Telenotärzte sollen Rettungsdienst in Sachsen-Anhalt verbessern - Ärger um 267-Euro-Eigenanteil in Essen

Ein Rettungswagen der Feuerwehr rast mit Blaulicht durch die Stadt.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landesregierung will den Rettungsdienst effektiver machen. „Die Menschen erwarten zu Recht, dass der Rettungsdienst nicht nur schnell, sondern auch auf höchstem fachlichem Niveau hilft“, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Mittwoch bei der Vorstellung einer Gesetzesnovelle im Landtag.