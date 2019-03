Die Grippesaison verläuft bis dato in Sachsen-Anhalt deutlich weniger schwer als 2018. Elf Todesfälle gibt es bislang dennoch.

Dessau-Roßlau (dpa) l An den Folgen einer Grippeerkrankung sind in der laufenden Saison bislang elf Sachsen-Anhalter gestorben. Bei den Todesfällen handelt es sich nach Angaben des Landesamtes für Verbraucherschutz (LAV) um acht Männer und drei Frauen im Alter von 33 bis 90 Jahren. Sie stammten aus Halle, Dessau-Roßlau sowie den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Harz, Jerichower Land, Saalekreis, Stendal und Wittenberg. Bei einer 33-Jährigen habe eine Vorerkrankung am Herzen vorgelegen.

Die Grippesaison verläuft nach Einschätzung des LAV deutlich weniger schwer als im Vorjahr. Bis zum 14. März wurden den Behörden seit Beginn der Saison im vergangenen Herbst 8174 Influenza-Fälle gemeldet. In der vergangenen Woche kamen rund 1360 Fälle dazu, rund 100 weniger als in der Woche davor. Der Höhepunkt der Grippewelle in Sachsen-Anhalt scheine überschritten, schreibt das LAV in seinem aktuellen Wochenbericht.

Die Zahl der Neuinfektionen unterscheidet sich je nach Region allerdings erheblich. In Halle gab es in der Woche vom 4. bis 10. März 256 neue Grippefälle, im Saalekreis 217, im Landkreis Anhalt-Bitterfeld 151 und im Salzlandkreis 148. Im Altmarkkreis Salzwedel wurden hingegen nur 34 Neuinfektionen gezählt, in Dessau-Roßlau 31 und im Burgenlandkreis keine einzige. Krankenkassen empfehlen vor allem Älteren, Schwangeren und Menschen mit schwachem Immunsystem eine Impfung.

In der Vorsaison vom Herbst 2017 bis Mai 2018 hatten sich besonders viele Menschen mit Influenza angesteckt. Mehr als 25.000 Erkrankungen wurden nachgewiesen, drei bis viermal so viele wie in den Vorjahren. Insgesamt starben in Sachsen-Anhalt 81 Menschen an den Folgen der Grippe – 49 Frauen und 32 Männer im Alter von 20 bis 99 Jahren. Besonders der Süden des Landes war von der heftigen Grippewelle betroffen. Binnen kurzer Zeit hatte es dort Hunderte Neuinfektionen gegeben.