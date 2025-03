Justitzbeamte führen den Angeklagten mit Hand- und Fußfesseln in den Saal in Magdeburg.

Magdeburg - Der inzwischen 21-jährige Angeklagte aus Bernburg ist am Donnerstag (6.März), am zweiten Prozesstag, erneut von acht Justizbeamten, teilweise aus einer Spezialeinheit, in den Saal am Magdeburger Landgericht begleitet worden. Auch dieses Mal versuchte der junge Mann mehrfach aufzuspringen.