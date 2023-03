Schildkröten, Leguane, Spinnen, Papageien: In Sachsen-Anhalt leben Tausende Menschen mit Tieren zusammen, die man normalerweise nur aus dem Zoo kennt. Zwei Besitzer erzählen von ihrem Leben mit „exotischen“ Haustieren.

Magdeburg - Betritt man das Wohnzimmer von Patrick Nadazy, weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Auf der einen Seite stehen Sofa, Fernseher und ein Couchtisch. Auf der anderen Seite liegt buntes Kinderspielzeug auf dem Boden. Doch am meisten Aufmerksamkeit ziehen die drei großen Terrarien auf sich, die an den Zimmerwänden vom Boden bis fast an die Decke reichen. Hinter Glasscheiben leben hier zwischen dicken Ästen und üppigen Tropenpflanzen Nadazys Haustiere: neun Schlangen und ein Chamäleon.