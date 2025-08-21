In Bernburg im Salzlandkreis ist der Verlust einer Tasche mit drei Magazinen einer Maschinenpistole MP5 samt 90 Schuss festgestellt worden. Es ist bereits der zweite Vorfall dieser Art in diesem Monat in Sachsen-Anhalt.

Ein Polizist trägt eine Maschinenpistole. Zwei Magazine dafür sind jetzt verschwunden.

Bernburg/Magdeburg - Beim morgendlichen Schichtwechsel im Polizeirevier Salzlandkreis in Bernburg ist das Fehlen einer Tasche mit drei Magazinen und insgesamt 90 Patronen für eine Maschinenpistole MP 5 durch eine Polizeibeamtin festgestellt worden. Die Waffen samt Munition führen die Beamten routinemäßig für den Fall sogenannter lebensbedrohlicher Einsatzlagen im Kofferraum der Funkstreifenwagen mit.