  3. Sachsen-Anhalt: „Waffen gehören nicht in die Hände von Verfassungsfeinden": Rechtsextremisten rüsten auf

Die Zahl von Rechtsextremisten in Sachsen-Anhalt mit einem Waffenschein ist zuletzt gestiegen. Warum das für einen Abgeordneten eine Gefahr für die Demokratie im Land darstellt und wie man dem entgegnen könnte.

Von Michael Bock Aktualisiert: 21.08.2025, 15:55
In Sachsen-Anhalt sind immer mehr Waffen in den Händen von Rechtsextremisten. Foto: picture alliance / dpa

Magdeburg - Die Zahl von Rechtsextremen mit waffenrechtlicher Erlaubnis (kleiner Waffenschein, Waffenschein, Waffenbesitzkarte) ist in Sachsen-Anhalt innerhalb eines Jahres deutlich nach oben gegangen.