Sachsen-Anhalt „Waffen gehören nicht in die Hände von Verfassungsfeinden": Rechtsextremisten rüsten auf

Die Zahl von Rechtsextremisten in Sachsen-Anhalt mit einem Waffenschein ist zuletzt gestiegen. Warum das für einen Abgeordneten eine Gefahr für die Demokratie im Land darstellt und wie man dem entgegnen könnte.