Sachsen-Anhalt „Waffen gehören nicht in die Hände von Verfassungsfeinden": Rechtsextremisten rüsten auf
Die Zahl von Rechtsextremisten in Sachsen-Anhalt mit einem Waffenschein ist zuletzt gestiegen. Warum das für einen Abgeordneten eine Gefahr für die Demokratie im Land darstellt und wie man dem entgegnen könnte.
Aktualisiert: 21.08.2025, 15:55
Magdeburg - Die Zahl von Rechtsextremen mit waffenrechtlicher Erlaubnis (kleiner Waffenschein, Waffenschein, Waffenbesitzkarte) ist in Sachsen-Anhalt innerhalb eines Jahres deutlich nach oben gegangen.