Fast die Hälfte der in Stendal an die Polizei ausgegebenen Kameras hat sich wegen Akkuproblemen verformt. 64 von 150 Geräten wurden aus Sicherheitsgründen eingezogen, alle anderen vorsorglich überprüft.

Explosionsgefahr bei den Bodycams? Akkus haben sich zum Teil stark verformt

Magdeburg. - Als ein Beamter der Polizeiinspektion Stendal seine Bodycam VB400 in die Halterung stecken wollte, passte nichts mehr so richtig. Es wirkte, als wäre die Körperkamera über Nacht gewachsen. Im Bereich des verbauten Lithium-Polymer-Akkus (Datenblatt der Kamera) ist eine Wölbung zu erkennen. Auch andere Polizisten meldeten ähnliche Verformungen. Da bei solchen Erscheinungen allgemein von einer Brand- oder Explosionsgefahr ausgegangen werden sollte, wurden zunächst alle im Einsatz befindlichen Körperkameras außer Betrieb genommen.