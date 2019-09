In Sachsen-Anhalt herrscht aktuter Mangel an Pflegekräften. Eine Studie der Nord LB rät dringend zur Anwerbung ausländischer Fachkräfte.

Magdeburg l Sachsen-Anhalts Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen leiden weiter unter akutem Fachkräftemangel. Das geht aus einer am Dienstag vorgelegten Studie der Nord LB hervor. So nahm die Zahl der behandelten Fälle in Kliniken sowie ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen zwischen 2005 und 2017 um 7,3 Prozent auf fast 605.000 zu. Die Zahl der Beschäftigten im Pflegedienst nahm in derselben Zeit trotzdem um zwei Prozent ab.

Unterm Strich melden die Analysten dennoch eine leichte Entspannung: So führe der Beschäftigtenrückgang nicht zu einer schlechteren Versorgung. Die Zahl der Ärzte in Sachsen-Anhalt ist im genannten Zeitraum gar um 30 Prozent gestiegen (bundesweit um 40 Prozent). Auch die Belastung der Pflegekräfte ist leicht gesunken. So nahm die Zahl der Patienten pro Vollzeitkraft von 6,3 auf 5,9 Patienten ab.

Mehr Stellen als Fachkräfte

Bundesweit kamen nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit im Mai 2019 auf 15.700 offene Stellen in der Krankenhaus-Pflege nur 11.000 arbeitslose Fachkräfte. In der Altenpflege lag das Verhältnis bei 30.700 zu 23.900 Stellen. Das vorhandene Potenzial reicht demnach nicht zur Deckung des Bedarfs, schreiben die Studienautoren der Nord LB.

Als Gegenmaßnahmen schlagen sie die Weiterbildung von Helfern zu Fachkräften, Entlastungen durch Digitalisierung oder die Anwerbung von Fachkräften im Ausland vor. Bei dem letzten Punkt sehen die Autoren zugleich das größte Potenzial. So kamen 2018 bereits elf Prozent der Altenpfleger aus dem Ausland.

Laut Nord LB-Studie wird sich der Fachkräftemangel auf einem wachsenden Markt ohne Gegenstrategien bis 2030 weiter verschärfen.