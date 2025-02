Arbeitsgericht verhandelt den Fall von zwei Peruanerinnen, die als Pflegekräfte in die Börde gelockt wurden. Statt ausgebildet zu werden, nur billige Hilfskräfte

Prozess in Magdeburg

Falko Schille, Melani Martinez (r.) und Roxana Sanchez vor Saal 20 des Arbeitsgerichtes in Magdeburg.

Magdeburg - Eigentlich sollte gestern am Arbeitsgericht Magdeburg ein sogenannter Gütetermin stattfinden, bei dem auf der Klägerseite zwei Frauen aus Peru stehen, auf der anderen ein Seniorenheim in Irxleben. Allerdings hat sich die Einrichtung in der Börde kurzfristig entschieden, einen Anwalt einzuschalten und bei Richter Nico Julius erfolgreich die Verlegung des Termins auf den 12. März beantragt.