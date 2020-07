Sachsen-Anhalts FDP-Landeschef Frank Sitta wird als Parteichef zurücktreten.

Magdeburg l Frank Sitta hat die FDP-Mitglieder in einem internen Schreiben darüber informiert, dass er im September sein Amt als Landesvorsitzender abgeben werde. Nach „reiflicher Überlegung" mit seiner Familie habe er sich entschieden, dass er sich nach der Bundestagswahl im nächsten Jahr beruflich verändern werde, teilte der 42-Jährige mit.

Zudem betonte er in dem Schreiben: „Ich trete für keinen der beiden Spitzenposten bei der kommenden Landtags- und Bundestagswahl an." In der vorigen Woche hatte Sitta parteiintern noch erklärt, für diese beiden Posten kandidieren zu wollen. Das hatte in der FDP für große Verärgerung gesorgt.

Sitta ist seit 2015 FDP-Landeschef. Er war Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2016 , bei der FDP knapp den Einzug ins Parlament verfehlte.