Die Festivalsaison in Sachsen-Anhalt ist in vollem Gange. Welche großen und kleinen Festivals diesen Sommer noch anstehen – und welches bereits ausverkauft ist.

Das Melt-Festival in Ferropolis in Gräfenhainichen findet 2024 zum letzten Mal statt.

Halle (Saale). - Sommerzeit ist Festivalzeit. Und die ist in Sachsen-Anhalt spätestens seit dem Sputnik Spring Break im Mai 2024 voll im Gange.

Am Pfingstmontag hatte die inzwischen 15. Ausgabe des Festivals mit einem großen Feuerwerk einen fulminanten Abschluss gefunden. Rund 25.000 Musik-Fans feierten auf der Halbinsel Pouch die Auftritte von Nina Chuba, Scooter oder Sido.

Neben den großen Festivals wie dem Spring Break, Splash oder Melt, das in diesem Jahr zum letzten Mal stattfindet, können sich Sachsen-Anhalts Musikfans aber auch auf zahlreiche kleinere Festivals freuen. Das "Rock im Garten"-Festival zum Beispiel findet in einem kleinen Privatgarten in Rohrsheim statt.

Diese Festivals finden im Sommer 2024 in Sachsen-Anhalt statt:

Ausverkauft ist bisher nur das Tarmac Festival in Allstedt (Stand 2. Juli), das 2020 zum ersten Mal stattfand. Die Veranstalter des Tarmacs warnen auf ihrer Website vor gefälschten Tickets und weisen darauf hin, dass sie ihre Karten ausschließlich über die Seite "TixforGigs" anbieten. "Bei Angeboten anderer Ticketing-Seiten handelt es sich um Fälschungen", heißt es.

Welche Künstler und Künstlerinnen beim Tarmac-Festival auftreten, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ein Geheimnis (Stand 2. Juli). Der Name des Festivals spielt auf den Flugplatz in Allstedt an, auf dem es stattfindet: "Tarmac" ist Englisch und bedeutet auf Deutsch "Rollfeld".