Die Festivalsaison in Sachsen-Anhalt ist in vollem Gange. Auf welche großen und kleinen Festivals sich Musikfans in diesem Sommer noch freuen können.

Das Melt-Festival in Ferropolis in Gräfenhainichen findet 2024 zum letzten Mal statt.

Halle (Saale). - Sommerzeit ist Festivalzeit. Und die ist in Sachsen-Anhalt spätestens seit dem Sputnik Spring Break im Mai 2024 voll im Gange. Am Pfingstmontag hatte die inzwischen 15. Ausgabe des Festivals mit einem großen Feuerwerk einen fulminanten Abschluss gefunden. Rund 25.000 Musik-Fans feierten auf der Halbinsel Pouch die Auftritte von Nina Chuba, Scooter und Sido.

Neben den großen Festivals wie dem Spring Break, Splash oder Melt, das in diesem Jahr zum letzten Mal stattfand, können sich Sachsen-Anhalts Musikfans aber auch auf zahlreiche kleinere Festivals freuen.

Diese Festivals stehen im August und September noch in Sachsen-Anhalt an:

9. bis 11. August: Funkloch Festival (Elektro, EDM, Goa, Hip-Hop, House, Punk, Trance), Osterwiek

(Elektro, EDM, Goa, Hip-Hop, House, Punk, Trance), Osterwiek 15. bis 17. August: Spirit Festival (Punkrock, Ska), Loburg

(Punkrock, Ska), Loburg 17. August: Mega-Malle-Festival (Schlager), Magdeburg

(Schlager), Magdeburg 22. bis 25. August: Hell Festival (Hardtekk, Hardcore), Stausee Kelbra / Kyffhäuser

(Hardtekk, Hardcore), Stausee Kelbra / Kyffhäuser 23. bis 24. August: Forest Jump Festival (Elektro, Indie), Pretzier

(Elektro, Indie), Pretzier 26. bis 27. August: Helheim Open-Air (Gothik, Metal, Rock), Battin

(Gothik, Metal, Rock), Battin 29. August bis 1. September: Tarmac Festival (Elektro, Disco, Goa, House), Allstedt

(Elektro, Disco, Goa, House), Allstedt 30. bis 31. August: SommerNachtsTräume (Elektro), Geiseltalsee bei Mücheln (Geiseltal)

(Elektro), Geiseltalsee bei Mücheln (Geiseltal) 31. August: In Extremo – Weckt die Toten Festival (Metal, Rock, Gothik), Halle

(Metal, Rock, Gothik), Halle 6. bis 7. September: Metal Embrace Festival (Metal), Barleben

Ausverkauft ist bereits das Tarmac Festival in Allstedt (Stand 9. August), das 2020 zum ersten Mal stattfand. Die Veranstalter des Tarmacs warnen auf ihrer Website vor gefälschten Tickets und weisen darauf hin, dass sie ihre Karten ausschließlich über die Seite "TixforGigs" anbieten. "Bei Angeboten anderer Ticketing-Seiten handelt es sich um Fälschungen", heißt es.

Auch für das Mega-Malle-Festival gibt es bei Eventim keine Tickets mehr (Stand 9. August). Erwartet werden bei der laut eigenen Angaben größten Ballermann-Party im Osten unter anderem Mickie Krause, Julian Sommer, Ikke Hüftgold und Isi Glück. Auch Schlagerstars wie Lucas Cordalis und Olaf der Flipper sind mit dabei.

Nicht in Sachsen-Anhalt, aber dafür direkt im Nachbarbundesland Sachsen findet vom 16. bis 18. August das Highfield statt. Auf dem Gelände am Störmthaler See in Großpösna treten als Headliner Peter Fox, Alligatoah und Provinz auf.

Diese Festivals haben diesen Sommer bereits in Sachsen-Anhalt stattgefunden:

Wer nach den Tagen zwischen Zelt und Bühne weiter Lust auf Musik hat: Der Herbst und Winter bietet genügend Konzerte. Und der nächste Festivalsommer kommt bestimmt. Bis auf das Melt, das in diesem Jahr zum letzten Mal stattfand, ist auch noch von keinem Festival bekannt, dass es keine Neuauflage im kommenden Jahr gibt.