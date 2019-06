In Aschersleben brannten in der Nacht zum Montag mehrere Autos und eine Werkstatt aus. Brandstiftung wird vermutet.

Aschersleben (twu) l Zu einem Großbrand ist es in der Nacht zum Pfingstmontag in Aschersleben (Salzlandkreis) gekommen. Gegen 0.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Mehringer Straße gerufen. Hier waren drei brennende Pkw gemeldet worden. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, bestätigte sich die Lage. Zudem brannte der Dachstuhl einer Autowerkstatt bereits in voller Ausdehnung. Mit mehreren Strahlrohren wurde der Brand bekämpft.

Man sei laut Einsatzleiter René Knoblauch nur schwierig an das Objekt heran gekommen. Nach ersten Informationen gilt Brandstiftung als wahrscheinlichste Ursache. "Wir und auch die Polizei glauben hier nicht an einen technischen Defekt." Immerhin habe es mindestens drei Brandausbruchsstellen gegeben.

Während drei Fahrzeuge, darunter ein Oldtimer, gerettet werden konnten, wurden sechs Fahrzeuge komplett zerstört. Besondere Hilfe bekamen die Retter aus der Luft. Eine Drohne mit einer speziellen Wärmebildkamera sondierte immer wieder die Lage und leitete die Einsatzkräfte so zu den Glutnestern. Der Sachschaden soll mehrere Zehntausend Euro betragen.