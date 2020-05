Bei einem Feuerwehreinsatz in Aschersleben ist die Leiche einer männlichen Person entdeckt worden.

Aschersleben (vs) l Am Dienstagmittag ist es zu einem Feuerwehreinsatz in Aschersleben gekommen. Gegen 16.07 Uhr meldeten Anwohner in der Hennestraße einen brennenden Schuppen. Dieser stand bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits vollständig in Flammen. Das 2 Meter mal 3 Meter große Gebäude brannte komplett nieder.

Im Anschluss an die Löscharbeiten fand die Feuerwehr eine männliche Leiche im Brandschutt. Die Polizei ermittelt nun zur Identität des Toten.