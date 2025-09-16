Sachsen-Anhalts Innenministerin hat 1.600 Tablets mit einer speziell für die Retter entwickelten Software übergeben. Auch künstliche Intelligenz soll helfen, schnelle Informationen zu liefern.

Matthias Schmidt (48) von der Magdeburger Berufsfeuerwehr hat die neue App getestet.

Magdeburg. - Nach einem Testlauf am Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge (IBK) und 20 ausgewählten Feuerwehren erhalten Sachsen-Anhalts ehrenamtliche Retter 1.600 Tablets mit einer für den Einsatz speziell entwickelten Software (App). Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) gab am Dienstag (16.9.) für die Ausgabe der neuen Technik den offiziellen Startschuss.