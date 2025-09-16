Oscar-Anwärter „In die Sonne schauen“ und weitere Filmland Sachsen-Anhalt: Beliebt bei Filme- und TV-Machern
Unverwechselbare Regionen zwischen Arendsee und Zeitz und Zuschüsse ziehen Filmproduktionen an. Welche Streifen geplant und welche Filme bereits am Start sind.
Aktualisiert: 16.09.2025, 18:12
Magdeburg - Das hätten sich die 66 Einwohner des kleinen Altmark-Dorfes Neulingen – einem Ortsteil vor Arendsee – so nicht vorgestellt. Nämlich, dass ihr beschauliches Örtchen mal in aller Munde sein wird und die Vierseitenhöfe unter der historischen Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert Ziel von Filmtouristen werden würden.