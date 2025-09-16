Unverwechselbare Regionen zwischen Arendsee und Zeitz und Zuschüsse ziehen Filmproduktionen an. Welche Streifen geplant und welche Filme bereits am Start sind.

Historische Militärfahrzeuge fuhren am 17. Mai 2013 am Rande eines Filmsets in Halberstadt an Schaulustigen vorbei. Dort fanden Dreharbeiten für den Film „The Monuments Men“ mit US-Filmstar George Clooney statt.

Magdeburg - Das hätten sich die 66 Einwohner des kleinen Altmark-Dorfes Neulingen – einem Ortsteil vor Arendsee – so nicht vorgestellt. Nämlich, dass ihr beschauliches Örtchen mal in aller Munde sein wird und die Vierseitenhöfe unter der historischen Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert Ziel von Filmtouristen werden würden.