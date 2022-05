Weissenfels/MZ - Verwahrloste Katzen haben jetzt das Veterinäramt des Burgenlandkreises beschäftigt. Wie die Behörde auf MZ-Anfrage bestätigte, wurde sie Anfang Oktober darüber informiert, dass eine Bewohnerin der Weißenfelser Müllnerstraße aus ihrer Wohnung ausgezogen sei und dort ihre Katzen unversorgt zurückgelassen habe.

Gestank im Hausflur, Müll und Dreck: Frau lässt Katzen in Weißenfelser Wohnung verwahrlosen

„Die Tiere waren in einem schlimmen Zustand“, sagt Peggy Franke, eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses in der Weißenfelser Neustadt. An den Beginn der Geschichte kann sie sich noch gut erinnern. Am Samstag, 2. Oktober, sei die Frau aus ihrer Wohnung ausgezogen. Bereits vorher hatte man im Haus geahnt, dass in der Wohnung zahlreiche Katzen unter vermutlich schlimmen Bedingungen leben. Nicht zuletzt der Gestank im Hausflur hatte darauf hingedeutet.

Traurige Gewissheit sollte ein Vorfall eine Woche später bringen: Wasser drang durch die darunter liegende Wohnung und in den Keller. Nachdem der Hausmeister die Tür zur verlassenen Wohnung aufgebrochen hatte, wurde das ganze Ausmaß der Verwahrlosung sichtbar. „Die Wohnung war voller Müll und Dreck, mittendrin 15 abgemagerte Katzen“, schildert Peggy Franke die Situation. Vermutlich sei es den Katzen gelungen, in einer völlig zugemüllten Spüle den Wasserhahn zu öffnen.

Veterinäramt habe wegen der Verwahrlosung der Katzen ein „Verwaltungsverfahren“ gegen die Besitzerin eingeleitet

Gemeinsam mit einer Nachbarin kümmerte sich Peggy Franke in den folgenden vier Tagen um die verängstigten Tiere. Wie das Veterinäramt jetzt bestätigte, wurden die Katzen dann am 13. Oktober aus der Wohnung geholt und in Tierheime des Burgenlandkreises und in ein Tierheim in Thüringen gebracht. Peggy Franke ist noch immer geschockt.

„Ich kann nicht verstehen, wie jemand so etwas machen kann“, sagt die Weißenfelserin. Und sie vermutet: „Wenn der Wasserschaden nicht gewesen wäre, wären die Katzen in der Wohnung vermutlich irgendwann verhungert.“ Für die Frau, die nun in einer anderen Wohnung in Weißenfels leben soll, kann es indes ungemütlich werden. Das Veterinäramt habe wegen der Verwahrlosung der Katzen ein „Verwaltungsverfahren“ gegen die Besitzerin eingeleitet, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises.