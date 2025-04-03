Es ist Sommer! Wer bei der Hitze Abkühlung sucht: Hier gibt es einen Überblick über die Freibäder in Sachsen-Anhalt - und darüber, wie viel der Eintritt kostet.

31 Grad und es wird noch heißer! Diese Freibäder versprechen Abkühlung

Die Freibadsaison in Sachsen-Anhalt ist wegen der hohen Temperaturen in vollem Gange - das Wasser verspricht Abkühlung, wie hier in Mansfeld-Südharz.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Sommer, Sonne, Freibad - für viele ist das genau die richtige Kombination. In welchem Bad man was geboten bekommt und wie hoch die Eintrittspreise sind, hier gibt es die Übersicht:

Quedlinburg startet früh in die Freibad-Saison

In Quedlinburg lädt ein beheiztes Sportbad seit dem 1. April zum Schwimmen ein. Das Becken im Klietz-Sportpark dient laut dem Geschäftsführer für Trainings und Wettkämpfe, kann aber auch von allen anderen Wasserratten genutzt werden. Die Türen im Quedlinburger Sportbad sind täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Kinder kommen ab 2,25 Euro und Erwachsene ab 3,75 Euro in den Klietz-Sportpark hinein.

In Halle haben Wasserratten die Qual der Wahl

Das Heidebad in Halle können Schwimmer von Mai bis August täglich von 9 bis 20 Uhr ins kühle Nass springen.

Die Preise bleiben auch 2025 auf dem Stand vom Vorjahr. Kinder zwischen fünf und 14 Jahren müssen fünf Euro, Schüler und Studierende sechs Euro sowie Erwachsene sieben Euro für den Besuch einplanen.

Die beiden städtischen Freibäder in Halle, die Saline und das Nordbad, haben seit der zweiten Maihälfte geöffnet. Im August können Besucher täglich von 9 bis 20 Uhr, ab 17. August bis 19 Uhr ins Wasser hüpfen. 2024 wurden in den beiden Freibädern 108.000 Besucher gezählt.

Die Preise wurden im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls nicht erhöht. In Saline und Nordbad zahlen Erwachsene fünf Euro und Kinder drei Euro Eintritt.

Dessauer Waldbad erhöht die Preise

Das Dessauer Waldbad ist am 1. Mai in die Badesaison gestartet. Die Betreiber bieten in diesem Jahr ein zweites großes Tretboot für bis zu fünf Personen an.

Besucher müssen einen Euro mehr als im Vorjahr einplanen: Die Tageskarte kostet 2025 fünf Euro. Der Preis gilt für alle Gäste ab vier Jahren.

Im Freibad Meinsdorf begann die Saison am 17. Mai. Seitdem ist montags von 13 bis 20 Uhr geöffnet, sonntags von 10 bis 20 Uhr.

Der Eintritt kostet für Erwachsene fünf Euro, für Kinder zwei Euro.

Zwei Schwimmbecken im Freibad Großalsleben

Seit dem 15. Mai sind Besucher wieder im Freibad Großalsleben im Landkreis Börde täglich von 11 bis 19 Uhr willkommen. Hier warten zwei Schwimmbecken.

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren bekommen für 1,50 Euro eine Tageskarte. Erwachsene zahlen drei Euro.

Burgenlandkreis: Mondsee, Sommerbad Zeitz und Freibad Theißen locken

Der Mondsee bei Hohenmölsen empfängt Badegäste zum Tauchen, Schnorcheln und mit einer 80-Meter-Wasserrutsche. Bei den drei Hauptstränden - Textil-, FKK- und Hundestrand - ist für jeden etwas dabei. Der Erholungspark Mondsee hat Montag bis Sonntag zwischen 9 Uhr und 20 Uhr geöffnet.

Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren zahlen vier Euro für eine Tageskarte. Studierende, Schüler und Azubis müssen mit 2,50 Euro rechnen. Für Kinder kostet der Eintritt zwei Euro, für Hunde ein Euro.

Im Zeitzer Sommerbad und im Freibad Theißen im Burgenlandkreis startete die Saison am 15. Mai. Im Waldbad Kayna ging es im Juni los.

Während die Tageskarte in Theißen und Kayna für Erwachsene vier Euro und für Kinder zwei Euro kostet, sind es im Zeitzer Sommerbad sechs beziehungsweise vier Euro. Die Familientageskarte kostet hier acht Euro für einen Erwachsenen und ein Kind, zwölf Euro für zwei Erwachsene mit einem Kind. Jedes weitere Kind bezahlt jeweils drei Euro.

Freibäder in Weißenfels und Lützen

In den Freibädern in Weißenfels und Lützen können von der Hitze Geplagte ebenfalls in kühle Nass springen. Geöffnet ist das Bad in Weißenfels täglich von 10 bis 20 Uhr. Bei besonders warmem Wetter wird freitags „After-Work-Party“ gefeiert, dann hat das Bad eine Stunde länger auf.

Der Bad-Eintritt in Weißenfels kostet vier Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

Das Sommerbad in Lützen ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, an heißen Tagen eine Stunde länger.

Der Eintritt kostet unverändert fünf Euro für Erwachsene und drei Euro ermäßigt.

Freibad-Preise in Magdeburg steigen deutlich

Die Saison in den drei kommunalen Freibädern (Erich-Rademacher-Bad, Freibad Süd, Carl-Miller-Bad) und zwei kommunalen Strandbädern (Naherholungszentrum Barleber See, Naherholungszentrum Neustädter See) in Magdeburg ist am 17. Mai gestartet. Im vergangenen Jahr nutzten 104.000 Menschen die Bäder der Landeshauptstadt.

Die Eintrittspreise in allen Freibädern und Strandbädern in Magdeburg steigen in dieser Saison. In den Freibädern und am Neustädter See kostet die Tageskarte nun fünf Euro, die Familientageskarte zehn Euro. Am Barleber See zahlen Besucher nun sechs Euro, Familien für den Tag zwölf Euro.

Der Niegripper See bei Burg hat bereits seit dem 28. März wieder geöffnet. Neben den Bereichen für Nichtschwimmer und Erfahrene können Hunde an einem Strandabschnitt ebenfalls ins Wasser hüpfen.

Der Strand ist frei zugänglich und kostenlos.

Der Jersleber See bei Wolmirstedt öffnete am 15. Mai für Badegäste. Es darf täglich von 8 bis 21 Uhr gebadet werden. Die Preise haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr leicht erhöht.

Erwachsene zahlen 3,50 Euro und Kinder können ab zwei Euro planschen gehen.

Das Kalibad Zielitz ist seit dem 26. April geöffnet. Gebadet werden kann hier dienstags bis freitags von 13 bis 19 Uhr und am Wochenende von 10 bis 19 Uhr.

Der Eintritt kostet für Erwachsene fünf Euro und für Kinder drei Euro.

Nachdem das Freibad in Schönebeck jahrelang geschlossen war, wurde es nun 2025 wiedereröffnet. Badegäste können hier montags bis freitags zwischen 13 Uhr und 19 Uhr und am Wochenende zwischen 10 Uhr und 19 Uhr ins Wasser springen.

Ein Tagesticket für Erwachsene kostet vier Euro, für Kinder drei Euro. Für Kleinkinder bis drei Jahre kostet es ein Euro.

Strandbad Arendsee glänzt mit Wasserspielpark

Das Strandbad Arendsee in der Altmark öffnete am 18. Mai für Badegäste. Dort gibt es im Sommer dann auch wieder einen Wasserspielpark auf dem See. Geöffnet ist täglich von 10 bis 19 Uhr.

Der Eintritt kostet für Kinder bis 13 Jahre drei Euro, Jugendliche zahlen 3,50 Euro und Erwachsene 4,50 Euro.

Erlebnisbad "Saaleperle" in Bernburg bietet Beachvolleyball

Das Erlebnisbad "Saaleperle" in Bernburg öffnet täglich von 9 bis 20 Uhr seine Türen. In diesem Jahr erstrahle die Beachvolleyball-Anlage in neuem Glanz, wie es von der Bernburger Freizeit GmbH heißt. Auch 20 neue Strandliegen warten auf die Besucher. Im Herbst werden die Rutschen für das nächste Jahr saniert.

Die Eintrittspreise bleiben hier unverändert bei 5,40 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder, Jugendliche und Studierende.

Freibad in Nienburg seit dem 1. Juni geöffnet

Das Nienburger Freibad öffnete wie geplant am 1. Juni. Zuvor wurden die Becken befüllt, die Technik gewartet und das Gelände hergerichtet. Der Förderverein rief zur Unterstützung auf, damit dem Saisonstart nichts im Weg steht.

Freibad in Alsleben startet mit neuen Kiosk-Pächtern in die Badesaison

In Alsleben hat das Bad täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, je nach Wetterlage. Die Anlage bietet ein 25-Meter-Mehrzweckbecken mit Rutsche sowie getrennte Bereiche für Schwimmer und Nichtschwimmer.

Ebenso gibt es Sport- und Freizeitangebote wie ein Beachvolleyballfeld, ein Spielplatz und eine große Liegewiese. Der Kiosk mit neuen Pächtern bietet ab 12 Uhr Snacks und Getränke an, darunter Pommes, Würstchen, Nudeln und Eis.

Kinder unter drei Jahren kommen kostenlos ins Schwimmbad. Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr zahlen 2,50 Euro, Erwachsene 4,50 Euro.

Freibad-Saison im Mansfelder Land

In den Freibädern in Augsdorf, Hettstedt und Gerbstedt sind die Freibäder Mitte Mai in die Saison gestartet, Eisleben und Alterode folgten Ende Mai.

In Augsdorf, Gerbstedt und Hettstedt kann man nun täglich von 11 bis 19 Uhr in das Becken abtauchen.

In Eisleben ist das Freibad montags bis freitags von 12 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende bereits ab 10 Uhr. In Alterode können Besucher täglich von 10 bis 18 Uhr (an heißen Tagen bis 20 Uhr) entspannen.

Der Eintritt im Freibad Hettstedt kostet vier Euro, ermäßigt drei Euro. In Gerbstedt zahlen Besucher 3,50 Euro Eintritt, ermäßigt zwei Euro. In Eisleben beträgt der Eintrittspreis fünf Euro, ermäßigt 3,50 Euro. In Alterode kostet der Eintritt vier Euro, ermäßigt drei Euro.

Ins Stadtbad Querfurt rutschen

Auf eine Riesenrutsche und einen Sprungturm können sich Badegäste in Querfurt freuen. Das Stadtbad hat täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Erwachsene müssen für einen Besuch im Querfurter Stadtbad 3,50 Euro einplanen, Kinder 1,50 Euro. Wer nach 18 Uhr kommt, zahlt weniger Eintritt.

Seit dem 1. Mai sind auch die Strände am Geiseltalsee und an der Hasse Roßbach wieder geöffnet.

Der Eintritt zum Strandband am Hassesee kostet für Erwachsene 3,50 Euro, ab 17 Uhr dann zwei Euro, und für Kinder 2,50 Euro, ab 17 Uhr dann 1,50 Euro. Für einen Hund muss 2,50 Euro gezahlt werden, ab 17 Uhr nur 1,50 Euro. Die Strände in Stöbnitz und Frankleben am Geiseltalsee sind kostenfrei zugänglich.

Freyburger Freibad lockt mit malerischer Anlage

Das Freyburger Freibad zwischen Unstrut und Schweigenberge ist seit Mitte Mai geöffnet. Die Öffnungszeiten hängen von den aktuellen Witterungsverhältnissen ab. Das Bad zählte im vergangenen Jahr rund 12.500 Badegäste. Die Eintrittspreise sollen stabil bleiben.

Kinder, Studenten und Rentner bezahlen 2,50 und Erwachsene 3,50 für eine Tageskarte.

Freibäder auf Zuschuss der Kommunen angewiesen

Aufgrund der sozialverträglich gestalteten Eintrittspreise seien Freibäder in der Regel Betriebe, die einen Zuschuss benötigen, heißt es von den Stadtwerken Halle.

Die Eintrittsgelder decken die Kosten nicht. Wartungs- und Instandhaltung, aber auch zusätzliche Sicherheitsfirmen und der allgemeine Betrieb werde immer teurer, so die Magdeburger Stadtsprecherin: „Die kommunalen Freibäder sind immer ein Zuschussgeschäft und die Bewirtschaftungskosten können bei weitem nicht durch die Eintrittspreise ausgeglichen werden.“