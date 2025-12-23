Seit 2017 stellt die Firma große Pyramiden für die Weihnachtsmärkte in Europa her. Ihre größte Pyramide steht mit 21 Metern in Essen.

Die Weihnachtspyramide - gebaut von der Wanzleber Firma „Blume & Blume“ in Wanzleben - ist 21 Meter hoch und steht Pyramide in Essen.

Wanzleben - Die 13 Meter hohe Pyramide steht auf dem Werkhof der „Hüttencompany Blume & Blume“ am Ortsausgang von Wanzleben (Börde). Von der ersten Etage grüßen Maria, Josef und das Jesuskind, in der zweiten die Heiligen drei Könige, darüber schaut ein Engel über die Börde. Zum Abtransport bereit – aber noch etwas steril. „Geschmückt werden unsere Pyramiden vom Käufer, ganz nach seinen Vorstellungen“, sagt der Seniorchef der GbR Hans-Joachim Blume, den alle nur „Jimmy“ nennen und damit es nicht zu Verwechslungen mit Juniorchef „Jimmy“ (ebenfalls ein Hans-Jochachim) kommt „Jimmy Senior“.