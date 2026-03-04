Preisschock bei Diesel und Benzin: Kann ein Tankrabatt wie vor vier Jahren helfen? Studien haben ein eindeutiges Ergebnis - und auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident äußert sich.

Tankrabatt gegen hohe Spritpreise? - Das sagen Sven Schulze und Ökonomen

Wer am Morgen tankt, tankt oft besonders teuer.

Magdeburg - Der aktuelle Preisschock an der Tankstelle erinnert viele Autofahrer an die Energiekrise im Jahr 2022. Damals waren die Spritpreise monatelang hoch. Eine Entlastungsmaßnahme von damals ist auch jetzt wieder in der Diskussion: der Tankrabatt.