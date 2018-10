Ausländische Studenten zeigen ihre Landesfahnen beim Aktionstag "Weltoffene Hochschulen" der Hochschule Anhalt in Köthen. Foto: Peter Endig/dpa

Mehrere Hundert Menschen haben in Köthen zum Aktionstag "Weltoffene Hochschulen" ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt.

Köthen (dpa) l Auf dem Marktplatz in Köthen versammelten sich am Samstag bei sommerlichen Temperaturen nach Polizeiangaben rund 600 bis 700 Besucher. Sie setzten beim Aktionstag "Weltoffene Hoschulen" ein Zeichen gegen Rassismus. Die Stimmung sei eindrucksvoll und ausgelassen, sagte Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) in Köthen. Vor allem ausländische Studenten boten ein Programm mit Musik und Vorträgen.

Der Aktionstag war eigentlich für den 29. September von der Hochschule Anhalt geplant. Das Fest musste jedoch verschoben werden, weil zeitgleich eine rechte Kundgebung angemeldet war. Beide Veranstalter hatten den Marktplatz als Ort ausgewählt – die rechten Organisatoren allerdings früher, damit hatten sie Vorrang. Sie nahmen den Tod eines Kötheners in der Nacht zum 9. September zum Anlass für ihre Demonstration. Nach Behördenangaben starb der Mann an einem Herzinfarkt, nachdem er einen Streit zwischen Afghanen schlichten wollte und ins Gesicht geschlagen wurde. Die Staatsanwaltschaft will noch im Oktober Anklage gegen zwei Verdächtige erheben.