Angriffe auf Geldautomaten kommen in Sachsen-Anhalt weiterhin vor. Allein in diesem Jahr sind dadurch laut Landeskriminalamt Schäden in Höhe von einer Million Euro entstanden.

Im Oktober war ein Geldautomat in Ilsenburg im Harz gesprengt worden. (Achivbild)

Magdeburg - In Schönebeck und Halle, in Naumburg und in Ilsenburg im Harz, um nur einige Beispiele für Angriffe auf Geldautomaten in Orten in Sachsen-Anhalt zu nennen. Von Jahresbeginn bis zum 10. Dezember wurden zehn solcher Taten registriert, wie ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) auf Nachfrage mitteilte. Sieben Fälle konnten die Täter vollenden und dabei Geld erbeuten.

Das sind etwas weniger als im Vorjahr, wo es laut LKA zwölf Angriffe auf Geldautomaten gab, sieben davon vollendet. Damit war ein Tiefstand der vorangegangenen drei Jahre erreicht worden, wie das LKA weiter mitteilte.

Angriffe auf Geldautomaten: Sachschäden sind oft hoch

„Die entstandenen Sachschäden sind aufgrund der Massivität der Angriffe regelmäßig hoch“, so der LKA-Sprecher. 2025 liege die Schadenssumme bislang bei knapp über einer Million Euro, 2024 sei mit rund 2,1 Millionen Euro ein noch deutlich höherer Sachschaden zu verzeichnen gewesen. Bei kürzlich angegriffenen Objekten seien die Schadenssummen jedoch noch nicht endgültig belegt.

Lesen Sie auch: Schock und riesiger Schaden! Mitten in der Innenstadt: Geldautomat der Volksbank gesprengt

In vielen Fällen versuchten die Täter, die Automaten zu sprengen. In diesem Jahr seien nur zwei durch mechanische Einwirkung angegriffen worden, so das LKA. Im Jahr war das Verhältnis demnach andersherum: Es wurden neun mechanische und drei Angriffe durch Sprengungen verzeichnet.

Täter sprengen nicht nur Geldautomaten

Auch Fahrkartenautomaten und Zigarettenautomaten sind immer wieder Ziel von Angriffen. Daten des LKA zufolge wurden in diesem Jahr bis Ende November 29 Angriffe auf Fahrkartenautomaten erfasst, bei denen ein Schaden von zusammen etwa 370.000 Euro entstand.

Lesen Sie auch: 24-Stunden-Shop: Dreister Automatendiebstahl im Genthiner Automatenkiosk

Im kompletten Vorjahr waren es 28 Angriffe mit einem Gesamtschaden von fast 511.000 Euro gewesen. In den Jahren seit 2020 lag die Zahl jeweils zwischen 19 und 30 Fällen.

Bei den beschädigten oder zerstörten Zigarettenautomaten steigt die Zahl der Taten dagegen: Nach 86 Fällen im kompletten Vorjahr waren es in diesem Jahr schon bis Ende November 95 Angriffe. Laut der Statistik entstand ein Schaden von zusammen fast 329.000 Euro. 2024 hatte die Summe bei rund 539.000 Euro gelegen.