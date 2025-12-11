Eil
Bisher einmalig im Jerichower Land 24-Stunden-Shop: Dreister Automatendiebstahl im Genthiner Automatenkiosk
Von Automatensprengung hat man schon einige Male gelesen. Dass jetzt aber ganze Automaten gestohlen werden, das ist eine neue Qualität. Auch die Polizei kennt bisher keinen vergleichbaren Fall.
Aktualisiert: 11.12.2025, 14:33
Genthin - Der 10. Dezember begann normal für Jens Schwieger. Er wollte seinen Laden „Glamour Fashion“ in der Brandenburger Straße aufschließen – in einem Zug schaut er dabei immer im Automatenladen nebenan vorbei, der ebenfalls ihm gehört. „Das kam mir schon komisch vor, es war dunkler als sonst – es fehlte Licht im Laden“, berichtet er.