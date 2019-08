Der Dieselpanscher-Prozess wird in Magdeburg wieder neu aufgerollt. Foto: Bernd Kaufholz

Der erste von vier Diesel-Prozessen wird am Landgericht Magdeburg neu verhandelt. Den Angeklagten drohen Haftstrafen.

Magdeburg l Knapp zwei Jahre nach dem Auftakt des ersten von vier sogenannten Diesel-Prozessen begann am Donnerstag die Hauptverhandlung am Landgericht Magdeburg wieder bei Null.

Drei Männern und eine Frau im Alter zwischen 34 und 44 Jahren wird vorgeworfen, zwischen Juli 2010 und Juni 2011 456 Straftaten begangen zu haben. Auf einem Firmengelände in Burg, auf dem sich eine Anlage befinden soll, mit der Biodiesel hergestellt wurde, sollen Agnieszka S., Rafal S., Konrad M. und Bartosz L. aus verschiedenen Stoffen Kraftstoff hergestellt haben. Die Bande, so Oberstaatsanwältin Brigitte Strullmeier, habe das Gemisch als Fahrzeug-Diesel verkauft. Dafür hätte Energiesteuer entrichtet werden müssen. Die Angeklagten hätten den Anschein erweckt, dass nur Öle und andere Mittel hergestellt worden sind. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass dem Staatshaushalt somit Steuern in Höhe von mehr als sechs Millionen Euro verlorengegangen sind.

Von neun Rechtsanwälten verteidigt

Die von neun Rechtsanwälten verteidigten polnischen Staatsbürger sollen als Mitarbeiter der Firma AS Gold in Burg rund 41 Millionen Liter Schmieröl produziert und davon mehr als 13 Millionen Liter Kraftstoff an 53 Firmen innerhalb der Europäischen Union verkauft haben ohne Steuern zu entrichten.

Dabei sei die führende Kraft Geschäftsführerin Agnieszka S. gewesen, Konrad M. habe als Prokurist fungiert und sei für die Logistik zuständig gewesen. S. habe wider besseren Wissens beim Hauptzollamt in Magdeburg zuerst den Antrag zur Produktion und Lagerung von Biodiesel, später für Schmieröl genehmigt bekommen.

Die "Zutaten" seien aus Polen und Tschechien geliefert worden. Oberstaatsanwältin Brigitte Strullmeier, die fast zwei Stunden brauchte, um alle Tatvorwürfe vorzulesen, sagt, dass die Ausgangsstoffe in Tanks gelagert, dann in anderen gemischt und danach ausgeliefert wurden. "Die Fahrer der Bestellerfirmen zahlten bar gegen Vorkasse. Um das Geschäft zu verschleiern, gab es keine ordentliche Buchhaltung."

Gemische als Schmieröl zertifiziert

Zum kriminelle Tun habe auch gehört, dass eine Laborantin, gegen die es ein gesondertes Verfahren gibt, angewiesen wurde, die Gemische, bevor sie den Burger Betrieb verließen, als Schmieröl zu zertifizieren.

Die vier Angeklagten seien banden- und gewerbsmässig vorgegangen.

Noch bevor die Anklage verlesen wurde, versuchten Strafverteidiger Anträge zu stellen, was die Vorsitzende Richterin Christine Sänger mit dem Hinweis ablehnte, die Kammer habe sich entschlossen, vor der Anklage den Verteidigern nicht das Wort zu erteilen. Auch der Vorstoss, die Anklage nicht zu verlesen, wurde aus demselben Grund abgelehnt.

Haftstrafe möglich

Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, müssen die Angeklagten mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen.