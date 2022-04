Gibt es erneut Ausschreitungen in Magdeburg? Polizei rüstet sich für Super-Sonntag

Die letzte Aufstiegsfeier auf dem Magdeburger Hasselbachplatz am 21. April 2018 endete am Abend in Krawallen. Noch jetzt müssen sich einige der Täter von damals vor Gericht verantworten. Die Polizei will jetzt auf solche Situationen besser vorbereitet sein.

Fotos (2): Imago