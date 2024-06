Dauerstreit um Giftgrube in Sachsen-Anhalt

Magdeburg. - Wann eine Sanierung der Giftschlammgrube Brüchau in der Altmark erfolgt, bleibt auch vier Jahre nach einer einstimmigen Willensbekundung des Landtags zur Beräumung der Anlage offen. Einen Antrag der Linken, die Landesregierung, solle unverzüglich die Auskofferung der Grube in die Wege leiten, verwies die Koalition in die Ausschüsse.