Altmärker ist der starke Mann Interne AfD-Liste zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt: Rebellen werden abgestraft

Die AfD Sachsen-Anhalt will mit dem Altmärker Ulrich Siegmund als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2026 ziehen. Wer sind die weiteren starken Politiker in der Partei? Und wer wird aufs Abstellgleis geschoben?