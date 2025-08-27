Diebe bestehlen Landwirte Einbruch in Kunrau, Polizei sucht Bande
Diebe haben es in diesem Sommer speziell auf GPS-Systeme von landwirtschaftlichen Unternehmen abgesehen. Zu den Opfern zählt unter anderem die Agrargenossenschaft Kunrau. Ein Mitarbeiter berichtet über die Tat.
27.08.2025, 15:15
Kunrau/vs. - Eine Diebesbande hält die Landwirte der Region in Atem. Unter anderem trieb sie in Miesterhorst, Bonese, Pretzier und Kunrau ihr Unwesen. Die Kriminellen hatten es auf GPS-Systeme für Traktoren abgesehen.