Diebe haben es in diesem Sommer speziell auf GPS-Systeme von landwirtschaftlichen Unternehmen abgesehen. Zu den Opfern zählt unter anderem die Agrargenossenschaft Kunrau. Ein Mitarbeiter berichtet über die Tat.

Die Agrargenossenschaft Kunrau hat bei der Polizei den Diebstahl von GPS-Systemen angezeigt.

Kunrau/vs. - Eine Diebesbande hält die Landwirte der Region in Atem. Unter anderem trieb sie in Miesterhorst, Bonese, Pretzier und Kunrau ihr Unwesen. Die Kriminellen hatten es auf GPS-Systeme für Traktoren abgesehen.